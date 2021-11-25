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İzmir açıklarında 61 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:32
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 23 Kasım'da sabah saatlerinde Menderes ilçesi Özdere açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler yine aynı gün akşam saatlerinde Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklu 61 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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