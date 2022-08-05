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İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 21:10 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 88 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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