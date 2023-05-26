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İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 21:21 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ilçelerin açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Karaburun'da 12, Dikili'de 26 ve Çeşme açıklarında 41 olmak üzere toplam 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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