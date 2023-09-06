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İzmir açıklarında 81 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 göçmen yakalandı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 81 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 81 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Selçuk ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ise göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

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