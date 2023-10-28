İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Foça açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlardaki 91 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.