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İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen yakalandı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 21:25 - Güncelleme:
İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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