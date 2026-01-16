İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 19'u çocuk 56 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 19'u çocuk 43 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ise işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.