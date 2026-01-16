İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2817
  • EURO
    50,1832
  • ALTIN
    6384.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 19'u çocuk 56 kişi yakalandı
Güncel

İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 19'u çocuk 56 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 22:25 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 19'u çocuk 56 kişi yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 19'u çocuk 43 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ise işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.