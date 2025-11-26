İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 23'ü yakalandı, 20'si kurtarıldı

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 23'ü yakalandı, 20'si kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Selçuk açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • foça
  • göçmen operasyonu

