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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 33'ü kurtarıldı 59'u yakalandı

İzmir'in Foça ve Selçuk ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 33'ü kurtarıldı 59'u yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi ve bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 19'u çocuk 33 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Selçuk ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilip durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmenlerle bağlantılı olduğu belirlenen göçmen kaçakçısı 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yine Foça ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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