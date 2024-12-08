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Güncel

İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 5 kişinin de arandığı bildirildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 09:49 - Güncelleme:
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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