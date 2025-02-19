İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3036
  • EURO
    37,8806
  • ALTIN
    3414.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında facia! 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

İzmir açıklarında facia! 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
İzmir açıklarında facia! 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 04.03'te İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Kurtarma operasyonu kapsamında, bir sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri ile çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, "Çalışmalar sonucunda 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı." bilgilerine yer verdi.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İnsanların umutlarını sömüren, çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.