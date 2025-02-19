İzmir açıklarında facia! 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 04.03'te İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Kurtarma operasyonu kapsamında, bir sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri ile çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, "Çalışmalar sonucunda 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı." bilgilerine yer verdi.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İnsanların umutlarını sömüren, çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun."