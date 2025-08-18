İSTANBUL 30°C / 21°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi
Güncel

İzmir açıklarında facia: Lastik bottan düşen 4 göçmen boğuldu

İzmir'in Karaburun açıklarında yaşanan olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bottan denize düşen 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle 2 göçmen ise kurtarıldı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:35
İzmir açıklarında facia: Lastik bottan düşen 4 göçmen boğuldu
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

