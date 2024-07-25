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İzmir açıklarında göçmen hareketliği

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 27'si çocuk 104 göçmen karaya çıkartılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
İzmir açıklarında göçmen hareketliği
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Temmuz saat 01.50'de, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından tespit edilen hareketli özel tekneyi durdurdu. Ekipler, tekne içerisindeki 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Dikili ve Seferihisar açıklarında da çalışma yürüten ekipler, lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 26 göçmen daha yakaladı.

YUNANİSTAN UNSURLARI İTTİ, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, 23 Temmuz saat 03.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 19 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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