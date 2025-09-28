İzmir açıklarında göçmen operasyonu: 56 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 43'ü denizde, 13'ü karada olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Eylül saat 04.23'te, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından Urla açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta bulunan 43 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada yapılan takip sonucu 13 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.