İzmir açıklarında hareketlilik: 67 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.