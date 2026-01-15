İSTANBUL 10°C / 3°C
  İzmir açıklarında hareketlilik: 67 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı
Güncel

İzmir açıklarında hareketlilik: 67 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 67 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 23:44
İzmir açıklarında hareketlilik: 67 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

