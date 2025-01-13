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İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

58 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Foça ilçesi açıklarında ise durdurulan 2 lastik botta 32'si çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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