27 Ağustos 2025 Çarşamba
  • İzmir adeta açık hava çöplüğüne döndü: Maske takmadan dolaşmak imkansız
Güncel

İzmir adeta açık hava çöplüğüne döndü: Maske takmadan dolaşmak imkansız

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi'nin çözüm bulamadığı çöp dağları insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Alev alan atıklar mahalleliyi korkuturken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Halk kendi çöpünü yakmak zorunda kalıyor. Maske takmadan dolaşmak imkansız” diyerek CHP yönetimini eleştirdi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:11
İzmir adeta açık hava çöplüğüne döndü: Maske takmadan dolaşmak imkansız
İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında biriken çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın sonrası bölgeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Esnaf ve vatandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor" dedi.

Buca'da aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü koku yayıyor. Buca Belediyesinin çözüm bulamadığı çöp dağları, zaman zaman yangınların da çıkmasına yol açıyor.

BUCA BELEDİYESİNE TEPKİ

Buca'nın Seyhan Mahallesi hat boyunda çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda dün yangın çıktı. Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, çevre esnafı toplanmayan çöpler yüzünden Buca Belediyesine tepki gösterdi.

AÇIK HAVA ÇÖPLÜĞÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yangın çıkan bölgede inceleme yaptı, esnafı gezerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çankırı yaptığı açıklamada, "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Esnaf ve vatandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü. Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor. Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri" diye konuştu.

