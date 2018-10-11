İzmir Adliyesi son dakika haberleri ölü yaralı var mı İzmir Bayraklı Adliyesi gaz kaçağında son durum nedir

İzmir Adliyesi son dakika haberi İzmir Adliyesi gaz kaçağında ölü yaralı var mı? Vatandaşlar son dakika İzmir Adliyesi gaz kaçağı haberini araştırmaya başladı. Peki İzmir Adliyesinde son durum nedir? İzmir Adliyesi’nde ölü yaralı var mı? İZMİR Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.Tedbir amaçlı boşaltılan binada, devam eden duruşmalar da yarıda bırakıldı. Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti. DHA muhabiri Mehmet Candan ise, "Yangın tüplerinin olduğu depoda gaz kaçağı oldu. 1'i ağır çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Müdahale eden sağlık çalışanlarından da zehirlenenler oldu. Adliye binası tamamen boşaltıldı" dedi.

Son dakika: İzmir Adliyesi'de zehirlenme... Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılırken 3 polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada '"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

İzmir Adliyesi, Bayraklı, İzmir nerede, İzmir Adliyesi'ye nasıl gidilir?

İzmir Adliyesi'ye nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız, bu sayfa size yardımcı olacaktır.

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İzmir Adliyesi uluslararası koordinatları; 38.449234, 27.176126000000068

Telefon Numarası: +90 232 411 2000

Web Sitesi: http://www.izmir.adalet.gov.tr/

Adliye Mahkemesi

Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi

Adliyenin görevleri nelerdir?

1- Hizmetin ya da hukuk izin verdiği gibi davranmak ve yasaklara uymaktır. Polisin yaptığı işlerde hukuki bir temek olması gerekmektedir. Bu hukuki dayanak da polislere adliyede görevli hukuk görevlileri tarafından verilmektedir.

2- İnsanlar arasındaki uyuşmazlıklar ve sorunlar bu binada görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözülür.

3- Herhangi bir suçlu kimse için yakalama, kovuşturma gibi kararlar adliye tarafından verilir.

4- Suçlu diye bilinen bir kişinin suçsuzluğunu anlayıp beraat kararı verilmesi yine adliyenin görevleri arasındadır.

5- Herhangi anlaşmazlıklar ya da adli bir olay sonrasında kişilerin ifadeleri adliyede alınır.

6- Adliyeler, vatandaşların adli sicilini yani suç geçmişinin kaydını tutarlar.

7- Mahkemesi olan kişilerin duruşmaları adliyede yapılmaktadır.

Kısacası, adliyede tüm hukuki iş ve işlemler yapılmaktadır ve bu hukuki işlemlerde görev yapan avukatlar, savcılık ve diğer görevliler adliye binasında yer alırlar.