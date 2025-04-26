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Güncel

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında feci kaza: Çok sayıda yaralı...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük çalışmaları sırasında yaşanan çökmede 9 işçi yaralandı.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında feci kaza: Çok sayıda yaralı...
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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