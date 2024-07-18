İzmir Bergama yangınında orman işletme müdürü şehit oldu

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Osman Himmetoğlu, gazetecilere, göğüs kafesinde kırıklar olan ve iç kanaması bulunan Dönertaş'ın ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, Özgür Dilsiz'in ise vücudunda kırıklarının bulunduğu dile getirdi.

Şahin Dönertaş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Bakan Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme müdürümüz kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekânı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

