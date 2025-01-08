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İzmir bu sabah kabusu yaşadı! Hakları ödenmeyen belediye şoförleri iş bıraktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nde görevli otobüs şoförleri haklarını alamadıkları için eylem başlattı. İzmir'de otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. ESHOT seferlerinin yapılamaması nedeniyle bazı sınavlar iptal edilirken trafikte de yoğunluk gözlendi. Öte yandan metro seferlerinde de aksama yaşandı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
İzmir bu sabah kabusu yaşadı! Hakları ödenmeyen belediye şoförleri iş bıraktı
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İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

- METRO SEFERLERİ DE AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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