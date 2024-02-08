İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz

Çeşme ilçesinde bir oteldeki akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Dağ, Cumhur İttifakı'nın memleketin istiklali, bağımsızlığı, vatanın ve bayrağın inmemesi için bir araya gelen kardeşler topluluğu olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın "köhnemiş zihniyetlere bir ışık" olduğunu dile getiren Dağ, sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.

Dağ, Çeşme'nin sorunlarına hakim olduklarını vurgulayarak, "İlk etapta turizm sezonunun uzatılması en önemli hedeflerimizden birisi. İzmir'in birçok bölgesine doğal gaz getirdik, önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında şehrimizin tamamında, yüzde yüzüne doğal gaz gelecek hamleleri yapacağız. Çeşme'ye de doğal gazı getireceğiz. Belediye bünyesinde çok uygun fiyatlara maliyetine sosyal konutlar yapacağız." dedi.

İzmir'in potansiyelinin altında olduğuna dikkati çeken Dağ, inşallah bunu yukarı çıkartacaklarını ve İzmir'i ticaretin merkezi yapacaklarını anlattı.

MHP Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık da Çeşme'nin 2024 yılına hiç yakışmayan bir kentsel altyapıya sahip olduğunu, göreve geldiklerinde Çeşme'yi 2024'e yakışır hale getireceklerini söyledi.

"YAPAMAYACAĞIMIZ İŞİN SÖZÜNÜ VERMEYİZ"



Hamza Dağ, Seferihisar ilçesindeki bir restoranda, partililerle de bir araya geldi. Dağ, sahayı gezdiklerinde sürekli "su faturasının elektrik faturasından fazla geldiğine" dair şikayetler aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehrin İzmir olduğuna işaret eden Dağ, "Reva mı İzmirlilere? 1 Nisan itibarıyla inşallah göreve geldiğimizde ilk iş, su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gitmek. Popülizm yapmıyoruz. Yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz." dedi.

Dağ, daha sonra ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti.

Güzelbahçe'de Atatürk Mahallesi'ndeki seçim ofis açılışını gerçekleştiren Dağ, Atatürk Mahalle Muhtarlığı'nda muhtarlarla da görüştü.

