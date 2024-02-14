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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'dan İzmirlilere doğal gaz desteği müjdesi

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Gaziemir ilçesindeki bir otelde evlilikte 50 yılını doldurmuş çiftler ve engelli çiftlerle bir araya gelen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 'Biz İzmirim Kart ile dezavantajlı emeklilerimize burada yılda 10 bin lira yükleyerek hane giderini düşürmek suretiyle hane gelirine destek vermek istiyoruz.' dedi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'dan İzmirlilere doğal gaz desteği müjdesi
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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, göreve geldiklerinde ekonomik durumu kötü olan yeni evlenecek çiftlere çeyiz ve düğün hediyesi vereceklerini söyledi.

Dağ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Gaziemir ilçesindeki bir otelde evlilikte 50 yılını doldurmuş çiftler ve engelli çiftlerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Hamza Dağ, aile kavramının önemine değinerek 50 yılı aşkındır birlikteliklerini sürdüren çiftlerin gençlere örnek olduğunu ifade etti.

Göreve gelmeleri durumunda ekonomik durumu kötü olan yeni evlenecek çiftlere çeyiz ve düğün hediyesi vereceklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Büyük İzmir'e hizmet etme şerefine nail olduğumuzda bizler yeni evlenecek gençlerimize destek olacak, onlara evliliklerinin devamı için rehberlik etme noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Biz aile kurumunu önemsiyoruz. Aile kurumunun bu toplumun temel taşı olduğunu düşünüyor ve bu temel taşı olma konusunda birtakım operasyonlarla aile kurumunu yıpratmaya çalışanlar karşısında duruşumuzu çok net ortaya koyuyoruz. Aileden başlayarak mahalle, ilçe ve büyükşehir olarak topyekün üstümüze düşeni yapacağız. Bizler İzmir'i sevgiyle yöneteceğiz, sevileceğiz ve seveceğiz."

- DEZAVANTAJLI EMEKLİLERE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, özellikle sokağına doğal gaz gelip de evine henüz bağlatamamış olan "Sosyal İzmirim Kart" sahibi vatandaşların doğal gaz tesisatlarının belediye bütçesinden karşılanacağını söyledi.

Bunun yanında doğal gaz yardımları da yapacaklarını belirten Dağ, "Biz İzmirim Kart ile dezavantajlı emeklilerimize burada yılda 10 bin lira yükleyerek hane giderini düşürmek suretiyle hane gelirine destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Dağ'a AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı da eşlik etti.

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