İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'dan stat sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in Süper Lig'de temsil edilmemesinin büyük eksiklik olduğunu söyledi.



Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya gelen Dağ, kulübün stat sorununa dikkati çekti.

Karşıyaka'ya stat kazandırılması için yıllardır çalıştığını ancak atılan adımların sonuca ulaşmadığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Bu stat benim neredeyse 10 yılımı verdiğim bir konu. İzmir büyükşehir belediye başkanı olduğumda bunu bir vaat değil taahhüt olarak görün. Büyükşehir belediye başkanlığı nasip olduğunda elimizdeki imkan biraz daha artmış olacak. Şöyle ki büyükşehir belediye başkanlığının imkanları da bu işe girmiş olacak. Büyükşehir, bakanlık, TOKİ, kulüp, bir şekilde taşın altına hep beraber girip omuzlayıp kaldıracağız. Stat yapılır. Önemli olan sportif başarıdır."

Karşıyaka Spor Kulübünün basketbolda çok iyi gittiğini, bununla gurur duyduklarını dile getiren Dağ, futbol kulübünün de bir üst lige çıkması ve adım adım Süper Lig'e yükselmesini hedeflediklerini kaydetti.

Dağ, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova ve Menemen'deki çocukların spor yapma imkanı sağlayacağı projeyi hep birlikte hayata geçireceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yeni yönetim ile hareketlilik olduğunu görüyoruz. Bunun neticeye varmasını arzu ediyoruz. İzmir'in Süper Lig'de temsil edilmemesi hepimizin eksikliği. Süper Lig'de temsiliyet elzemdir. Bir temsiliyet de yetmez bu spor kulüplerinin hepsi tarihsel spor kulüpleri. İnşallah Süper Lig'de çok daha fazla takımımızın temsiliyetini arzuluyoruz."

Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu ise kendileri için kilit konunun Karşıyaka Stadı olduğunu vurgulayarak bu konuda yargısal anlamda hiçbir engel kalmadığını bildirdi.

Denizkurdu, statla ilgili çalışmaların yerel seçim öncesinden başlatılmasını istediklerini kaydetti.

Kulüp Başkanı Azat Yeşil ise Dağ'ın "eski Karşıyaka milletvekili" olarak ilçenin sorunlarını yakından bildiğini ifade etti.

