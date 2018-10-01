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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

İzmir Ahmed Adnan Sanat Saygun Merkezi'nde yerel seçimlerde aday olup olmayacağı yönünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, basın toplantısı yaptı.

  • Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
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Toplantıya İzmir'deki basın yayın organlarının temsilcileri katıldı. Başkan Kocaoğlu'nun toplantıya CHP'li İzmir miletvekillerini çağırmadığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Aziz Kocaoğlu'nun toplantı öncesi, toplantı salonunun en ön sıradaki koltukta yalnız başına oturması dikkat çekti. 
 
Başkan Aziz Kocaoğlu, ilk önce Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemindeki çalışmalarını anlattı. Bazıları için acı da olsa hep doğruları söylediğini, doğruları yaptığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, 2 haziran seçimlerinde CHP'de değişim açıklamasını yaptığını hala bu açıklamasının arkasında olduğunu söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olmadığını açıkladı.
 
 

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