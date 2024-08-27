İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0329
  • EURO
    38,0508
  • ALTIN
    2751.96
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Körfez'den umudu kesti
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Körfez'den umudu kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tonlarca balığın kirlilikten öldüğü İzmir Körfezi'yle ilgili böyle konuştu: Kirliliği gidermezsek insan sağlığı ile ilgili sorunlar da yaşayabiliriz ama 5 yılın sonunda Körfez'de yüzmeyi vaat edemem.

27 Ağustos 2024 Salı 08:56 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Körfez'den umudu kesti
ABONE OL

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayın yaşanmasından itibaren bilim insanları ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimleriyle çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

"OKSİJENİN TÜKENDİĞİ SAPTANDI"

Kirlilik nedeniyle geçmişle kavga etmenin bir anlamı olmadığını belirten Cemil Tugay, "1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte, bu yeni bir durum değil. Sudaki oksijenin neredeyse tamamen tükendiği saptandı. Körfezde bilinenin ötesinde yeni bir mikrop türü yok ama bu kirliği gidermezsek bunları da yaşayabiliriz. Özellikle iç körfezde tutulan balıkların yenmemeli" dedi.

Cemil Tugay, "Körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyorum" diyerek "Özellikle iç körfezden tutmak doğru değil. Bu kirliliği gidermezsek ilerde bunları da yaşayabiliriz. 5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vaat edemem" açıklamalarında bulundu.

Ölü balıklar her yerde! İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor

Bakanlık İzmir'deki çevre felaketi için harekete geçti

AK Parti İzmir İl Başkanı: CHP çevre felaketlerine sebep olmayı ihmal etmiyor
  • Cemil Tugay
  • İzmir
  • İzmir Körfezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.