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İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde ''kadro'' eylemi: Hep kandırıldık

İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasında çalışan evde sağlık ve bakım işçileri, kadro talebi için eylem başlattı.

AA5 Eylül 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde ''kadro'' eylemi: Hep kandırıldık
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Konak Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup çalışan, "Taşeron zulmüne son verin" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan işçilerden Cem Kazım Kaygusuz, kadro talepleri için eylem kararı aldıklarını söyledi.

Kadro bekleyen 80 çalışan olduğunu vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır taşeron köleliğinden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Ekonomik kriz koşullarında maaşlarımız sürekli geç yatıyor. Artık kadrolu çalışmak istiyoruz. İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık, ötelendik, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Bize verilen sözler tutulmadı. Bizlerin kadroya geçirileceğine dair yazılı bir protokol yapılana kadar eylemlerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde devam edecek."

Konuşmanın ardından çalışanlar bir süre oturma eylemi yaptı.

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