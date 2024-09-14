İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Bu ayın son oturumunda ileriki 5 yılı kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'un stratejik planı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy çokluğu ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy birliği ile kabul edildi.

'GEZİ VANDALLIĞI' SÖZÜ SONRASI ARBEDE

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Evin, meclis toplantısında söz alarak, Ülkemizde bazı talihsizlikler yaşadık. 2011'deki hükümetimizin stratejik planlarına ilişkin sebep sonuç ilişkisi ile bakarsak, 7 Şubat MİT krizi ve 2013'te Gezi vandallığı yaşadık ki ekonomimize zararı 1,4 milyar dolar dedi.

'Gezi vandallığı' sözünün ardından mecliste sesler yükseldi ve CHP'li üyeler, ayağa kalkarak karşılık verdi. Büyüyen tartışma iki grup arasında arbedeye dönüştü. Tugay, oturuma 5 dakika ara verdi.

'CHP'LİLER ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ'

Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da Grup Başkan Vekili olarak eleştirilerimizi ifade ettik. Genç bir arkadaşımız haklı olarak ve haddini aşmayarak, siyaset dilini sertleştirmeyerek konuştu. Ayırmak için müdahale ettiğimiz CHP'li üzerimize yürüdü. 2 dakika genç bir kardeşimizin eleştirilerine tahammül edemezsek, bu kentin sorunlarını nasıl tartışacağız Bugün kentin en önemli belgesini tartışıyoruz. Bu belge, başkanın seçim döneminde vaat ettiklerinin mevzuata girmesidir. Bütçenin faaliyetleri ve gelecek 4 yıl boyunca bu planın faaliyetlerini görüşeceğiz. Kanuna işlenmiş stratejik planını görüşüyoruz dedi.

AK PARTİ VE MHP GRUP ÜYELERİ, MECLİSİ TERK ETTİ

Gündemin tamamlanmasının ardından meclisin son maddesi olan gündem dışı konuşmalar bölümüne geçildi. CHP'li Meclis Üyesi Hacer Taş Gültepe'nin CHP Genel Merkezi'nin yeni eğitim-öğretim yılı için yaptığı basın açıklamasını okumaya başladı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubu, açıklamayı daha önce de dinlediklerini, bu kez dinlemek istemediklerini dile getirdi. Gültepe'nin açıklamayı okumayı sürdürmek istemesi üzerine tansiyon tekrar yükseltti. AK Parti ile MHP grubu konuşmaya tepki gösterirken, Başkan Tugay, herkesin süreye uyarak gündem dışında istediği konuşmayı yapabileceğini belirtti. Gültepe'nin metni okumaya devam etmesinin ardından AK Parti ve MHP grup üyeleri, meclisi terk etti.

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