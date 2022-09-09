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Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konserine yer açmak için ağaçları kökünden söktü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte düzenlenecek Tarkan konseri öncesinde Gündoğdu Meydanı'ndaki ağaçları yer açmak için kökünden söktürdü. Ağaç katliamına sessiz kalan Tarkan'ın konseri iptal edip etmeyeceği merak konusu.

9 Eylül 2022 Cuma 13:44 - Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'ı sahneye çıkartacak.

Gündoğdu Meydanı, konsere bir gün kala skandal bir olayla gündeme geldi. CHP'li Tunç Soyer'in, konserin düzenleneceği alandaki ağaçları kökünden söktürdüğüne ortaya çıktı. Gizlidosya06 tarafından yayınlanan görüntülerde ağaçların söküldüğü ve sürüklenerek alandan taşındığı anlar yer alıyor.

'ÇEVRECİ' TARKAN KONSERE ÇIKACAK MI?

Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelip, iktidarı hedef alan Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini korurken konsere çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

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