İzmir Büyükşehir Belediyesi tepki çekti! Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykeline ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de tartışmalara yol açan EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilip dikilmeyeceğine dair önerge gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser tarafından verilen önerge, ilgili 3 komisyonda oy çokluğu ile reddedildi. Böylece Merih Demiral'in heykelinin İzmir'e dikilmemesi yönünde karar alındı.

'KEMAL BEY'İN BOZKURT İŞARETİ YAPTIĞI BİRÇOK FOTOĞRAFI VAR'

Konuya ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, "Bolu Belediye Başkanı bu olaydan dolayı Merih Demiral'in heykelini dikeceği sözünü verdi. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP Grup Başkan Vekili'nin benzer önergesi komisyona gitti ve bir sorun olmadı. Ancak İzmir, bu konu hakkındaki tartışmalar ile Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP'li belediyeler, bu önergeye karşı harekete geçiyorsa İzmir'de de yaparız diye düşündüm. Son Genel Başkanınız Kemal Bey'in bozkurt işareti yaptığı birçok fotoğrafı var" dedi.

'MANİPÜLE EDİLMESİ SORUN OLDU'

Altınkeser, "Sorun olan tepkiniz, fevri davranmanız. Derdim heykelin dikilmesi değil, müsaade edilip komisyonlar toplansaydı, uygun bulunmadığında da konu kapanırdı. Ancak sizin, meclis ya da komisyon toplanmadan böyle bir kararı basına vermeniz benim garibime gitti. Yüzlerce önerge veriliyor, kabul edilip edilmemesi önemli değil. Bunun manipüle edilmesi sorun oldu" diye konuştu.

'BU HEYKELİ DİKMEK İÇİN YETERLİ BİR GEREKÇE BULAMIYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Türklerin tarihinde bozkurt simgesinin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu işaret bir partimize mal olmuş. Bu hareketi yapan arkadaşımız da bir futbolcumuz. Kendisine verilen cezadan biz de rahatsız olduk ve tepkimizi gösterebiliriz. Ancak heykel dikmek nedir? Dikilen heykel, bozkurt heykeli değil; bir futbolcu heykeli dikmekten bahsediyoruz. Bozkurt işareti yapmakta olan bir futbolcu heykelini İzmir'e niye dikelim? Ne bozkurt işaretine bir hakaretimiz var ne de tepki göstermiyor değiliz. Bana sorarsanız 'Çok yanlış bir ceza' diyebilirim. Dünden beri birçok saçma iftiralara uğradık. Cevap vermekten utandığımız bazı ifadeler kullanıldı. Bunları hak etmiyoruz. Bizler, Atatürk milliyetçisi insanlarız. Burada bu heykeli dikmek için yeterli bir gerekçe bulamıyoruz" dedi.