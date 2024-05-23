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İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı! Dikkat çeken tepki: Halka yanlış anlatılan bir şey var

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da onlarca kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde iki gündür eylem yapıyor. İşten çıkarmalar nedeniyle eylem kararı aldıklarını aktaran işçiler 'Halka yanlış anlatılan bir şey var. Bizler fazlalık personel değiliz. Bütün çıkarılan arkadaşlarımız iş tamamlansın diye mesai yapıyordu.' dedi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı! Dikkat çeken tepki: Halka yanlış anlatılan bir şey var
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'dan işten çıkarılan yaklaşık 40 kişi, işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı.

İZMİR'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, dün başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

İşçiler slogan attı, "işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşten çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Umut Taşkale, iki şirkette ay başından bu yana 100'ün üzerinde işten çıkarma yaşandığını ve çıkarmaların devam ettiğini söyledi.

İşten çıkarmalar nedeniyle eylem kararı aldıklarını aktaran Taşkale, "Halka yanlış anlatılan bir şey var. Bizler fazlalık personel değiliz. Bütün çıkarılan arkadaşlarımız iş tamamlansın diye mesai yapıyordu. Bizler haksız yere işten çıkarılan işçileriz ve geri alınıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

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