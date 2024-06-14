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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz sürüyor! Cemil Tugay seçim sonrası sözünü tutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde iş bırakan memurlar eylemlerini sürdürdü. Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, yerel seçim öncesinde daha iyi sözleşme imzalamak istediklerini söylediğini ancak seçimden sonra 'çark ettiğini' söyledi.

AA14 Haziran 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz sürüyor! Cemil Tugay seçim sonrası sözünü tutmadı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 2 gün önce iş bırakan memurlar, bugün de eylemlerine devam etti.

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen memurlar adına konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, yerel seçim öncesinde daha iyi sözleşme imzalamak istediklerini söylediğini ancak seçimden sonra "çark ettiğini" savundu.

Şubenin Örgütlenme Sekreteri Turgut Angün de Cemil Tugay'ın, dün yaptığı açıklamada, emekçilerin haklı taleplerini yasa dışı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Talep ettikleri sosyal denge tazminatının yasal zorunluluk olduğunu kaydeden Angün, tüm demokratik haklarında ısrarcı olacaklarını söyledi.

Cemil Tugay

Memurlar, eylemleri sırasında "Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Sözleşme hakkımız engellenemez", "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Direne direne kazanacağız", "İş, ekmek, özgürlük", "Başkan istifa" sloganları attı.

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