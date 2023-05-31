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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! CHP'de fişlemeler başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! CHP'de fişlemeler başladı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANINDAN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP yandaşları, Erdoğan'ın zaferinin ardından AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza attı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.

"BAŞKA SİYASİ PARTİYE KOŞTURANLARIN HEPSİNİN LİSTESİNİ HAZIRLIYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hayriye Çelik'in skandal açıklaması şöyle:

"Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme gir devlet kurumlarında çalış."

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