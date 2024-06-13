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İzmir Büyükşehir Belediyesinde TİS krizi! Talepleri karşılanmazsa CHP Genel Merkezi'ne yürüyecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) uzlaşma sağlanamayarak kriz çıktı. CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyen memurlar, muhatap bulmadıklarını öne sürerek, 'Dün halkın meclisi dediğimiz belediye meclisine gittik, bir meclis üyesi de gelip 'Sizin derdiniz ne?' diye sormadı. Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz.' diyerek tepki gösterdi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesinde TİS krizi! Talepleri karşılanmazsa CHP Genel Merkezi'ne yürüyecekler
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün iş bırakan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen memurlar, İzmir Sanat'ta bulunan Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Makamın girişine kurulan güvenlik bariyerlerini yıkan grup, başkanlık katının önüne gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu.

- "İL BAŞKANLIĞI OLMAZSA ANKARA'YA, CHP GENEL MERKEZİ'NE DE YÜRÜYECEĞİZ"

Talebe karşılık bulamayan grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, emekçilerin sabrının taştığını, demokratik haklarını kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Keleş, "Belediye emekçileri olarak CHP'li belediyelerin bu tutumunu siyasal bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Buradaki sendikalarla ortak kararımız, bu siyasal kararı alan merkez olan CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyeceğiz. Dün halkın meclisi dediğimiz belediye meclisine gittik, bir meclis üyesi de gelip 'Sizin derdiniz ne?' diye sormadı. Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz. Aldığınız ücretin yüzde 50'ye düşürülmesi hangi vicdana sığar?" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İl Başkanlığı önünde slogan atan grup adına konuşan Cevdet Keleş, il başkanı ile yüz yüze görüşmek istediklerini ancak telefonla iletişim sağlayabildiklerini söyledi.

Keleş, TİS masasının yeniden kurulmasını talep ederek, "Yoksa ekmeğimizi alan elle bayramlaşmayacağız." dedi.

Grup, daha sonra yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamının bulunduğu binaya yürüdü.

  • İzmir Belediye Krizi
  • İzmir Memur Protesto
  • CHP Genel Merkezi Protesto

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