30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda bina hakkında da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi o süreçte 224 depremzede aileyi Uzundere'de mülkiyeti kendisine ait dairelere yerleştirme kararı aldı.

ART ARDA TEBLİGATLAR GÖNDERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Aradan geçen zaman içinde Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri tahliye etmek için değişik tarihlerde tebligat gönderip dairelerin öngörülen süre içinde boşaltılmasını istedi. Depremzedelere deyim yerindeyse aba altından sopa gösteren büyükşehir belediyesi daireleri boşaltmayan depremzedelerden geçmişe dönük kira ve elektrik su bedellerinin isteneceğini belirtti.

GERİ ADIM ATTI

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atarak tahsis süresini uzatmak zorunda kaldı.

BU SEFER DE SATIŞ KARARI ALDI

Bugüne kadar depremzedeleri bulundukları dairelerden tahliye etmek için her türlü yol ve yöntemi deneyen büyükşehir belediyesi, başarılı olamayınca bu sefer de daireleri satma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi satış kararına gerekçe olarak da binaların yıpranmasını önlemek ve oluşacak kamu zararının önüne geçmeyi gösterdi.

CUMHUR İTTİFAKI KARŞI ÇIKTI

Önerge mecliste görüşülürken AK Parti ve CHP grubu arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, "Satılacaklar arasında 30 Ekim depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin oturduğu daireler de bulunmakta. Bu karar büyük mağduriyet doğuracak, çok acı sonuçları da beraberinde getirecektir. Satış kararının hukuki açıdan olmasa da oturan depremzede vatandaşlar açısından doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.

YILDIZ: SATIŞA ACİL BİR DURUM YOK

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir kira bir yuva kampanyasının startını verdik. Bunu depremde mağdur olan insanlara destek olmak için yaptık. Burası bir lojman değil belediye mülkiyeti. Satışı da şu an yapmak zorunda değiliz. Satışa gerekçe olarak buranın hak sahibi için tercih edilmemesi ve yıpranmaması gösteriliyor. Bu konutları depremzedelere kullandırtma imkanımız varken satış kararı almanın mantıklı olmadığını düşünüyoruz." Diye konuştu.

KAMPANYA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Buradaki konutların Büyükşehir'in başlattığı kampanya kapsamında değerlendirilebileceğini savunan Yıldız; "Satışı gerektirecek acil bir durum yok. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı kampanya çok doğru bir kampanya. Bu nedenle maddenin komisyona iade edilmesi ve kampanya dahilinde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. CHP Grubu ise mecliste alınacak satış kararının depremzedeleri hemen kapı önüne koyma anlamına gelmediğini, satışın 4-5 ayı bulacağını savundu. Konuşmaların ardından önerge AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ŞAHİN'İN ÖNERİSİ DE REDDEDİLDİ

Mecliste ayrıca milletvekili aday adayı olmak için kısa bir süre önce meclis üyeliğinden istifa eden MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in 'Uzundere konutları uzun vade ve uygun kredi koşulları ile içinde oturan depremzede ailelere satılsın' önergesi hukuki altlığı olmadığı gerekçesi ile yine CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.