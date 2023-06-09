İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden büyük sorumsuzluk! İnsan hayatını hiçe saydılar

Türkiye büyük depremlerin yaşandığı bir ülke. Fay hatlarına göre İzmir de depremden etkilenebilecek illerden biri. İzmir en son Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BÜYÜK SORUMSUZLUK

Kentsel dönüşüm projeleri açısından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in çalışmaları ise eleştirilerin odağı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinin hatalı olduğunu sosyal medyadan dile getirip projenin yanlışlarını değerlendirdi.

"YİNE TUNÇ SOYER YİNE KOOPERATİF SKANDALI!"

AK Partili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında sosyal medyadan ilk olarak "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanının kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı!" ifadelerini kullandı.

"PROJEDE DEMİR EKSİKLİĞİ VE HATALI BETON İMALATI..."

İnan sözlerine şöyle devam etti: "Peki, CHP'nin 'güvenli, merak etmeyin' dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı... Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu!

Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hala ders almayacak mısınız?"