İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özel'in 'Şatafattan kaçının' açıklamasına 23 milyonluk ihaleyle karşılık verdi. 19 Mayıs'ta konser veren Sıla'nın sahnesine 2.5 milyon, kulis ikramlıklarına 250 bin lira ödendi.

İzmir'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 5 yıl boyunca tartışılan konaklama ve konser harcamaları yeni başkan Cemil Tugay tarafından devam ettiriliyor. Tugay da 23-25 Mayıs'ta gerçekleşen Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 23-26 Mayıs'ta yapılan Kahve Fuarı organizasyonlarında kente gelen misafirleri için belediye kasasından 23 milyon lira harcadı. İzmir Fuarcılık Hizmetleri A.Ş., 30 Nisan'da hizmet alımıyla Kaya Prestige Otel ile 21 milyon 142 bin lira, Kordon Çankaya Otel ile 1 milyon 175 bin lira, En Otel ile de 483 bin liralık sözleşme imzaladı.

SAHNEYE 2.5 MİLYON TL

11. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı Fuarı'nı Türkiye'nin 33 şehrinden 6923 yerli ve 57 ülkeden 1624'ü yabancı olmak üzere 8547 kişi ziyaret etti. Kahve Fuarı için de 42 ilden ve 27 ülkeden toplam 9365 kişi kente geldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 19 Mayıs'ta Gündoğdu'da sahneye çıkan şarkıcı Sıla'ya ödenen para bilinmezken, sahne kurulumu için Startan firmasına 2.5 milyon lira ödendi. 16 Mayıs'ta 'Sıla Konseri kulis ikramları ve şehir içi transfer' ihalesi yapıldı. 'Hizmet alımı' adı altında yapılan ihalenin bedeli ise 250 bin lira olarak gerçekleşti.

ÖZEL, İSRAFA KARŞI UYARMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Nisan'da Manisa'da yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz."