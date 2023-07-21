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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rant uğruna ağaç katliamı

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Erzene Mahallesinde altına imza attığı ağaç katliamının altından 'rant' çıktı. Tunç Soyer'in ‘çevreci' maskesinin ardındaki gerçek yüzünü ortaya çıkaran iddia AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Mülkiyeti belediyeye ait Bornova Erzene mahallesindeki arsayı iştiraki İZBETON'a sattığını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal 'İZBETON da büyükşehirden satın aldığı arsayı borcuna karşılık şirkete iş yapan bir firmaya kat karşılığı sözleşme yaparak devrediyor. Ardından da arazi üzerindeki en az 50 yıllık çam ve zeytin ağaçları bir bir katlediliyor. ' dedi.

Sabah21 Temmuz 2023 Cuma 16:59 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rant uğruna ağaç katliamı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Erzene Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait arazide yer alan ağaçları katletti. Bornova'daki ağaç katliamı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Her fırsatta çevrecilikten bahseden Soyer'in Bornova'da altına imza attığı utanç verici katliam, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ağaç katliamı ile ilgili ses getirecek ikinci bir iddia ortaya attı.

"İZMİRLİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR"

Sosyal medya hesabından ağaç katliamına sahne olan arazinin tapusunu paylaşan Hızal, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ağaç katliamının altından rant çıktı." diyen Hızal; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti kendisine ait arsayı ilk önce iştiraki İZBETON'a sattığını belirtip şunları söyledi: "İZBETON da, mülkiyetine geçen arsayı borcuna karşılık şirkete iş yapan bir firmaya kat karşılığı sözleşme yaparak devrediyor. Ardından da arazi üzerindeki en az 50 yıllık çam ve zeytin ağaçlar bir bir kesilip katlediliyor. Soyer, Bornova'daki katliam deşifre olunca hedef şaşırtmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Buca Metrosunda istasyon inşa alanlarında kalan ağaçların sökülerek fidanlıklarda koruma altın alındığını söylüyor. Bu sayede Bornova'daki asırlık ağaç katliamının üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Soyer, İzmirlinin karşısına çıktığında ise ne kadar çevreci olduğundan, ağaçları ne kadar sevdiğinden bahsedip İzmirlinin gözünün içine baka baka yalan söylüyor." dedi.

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