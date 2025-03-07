İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmaması nedeniyle eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2009 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir grup, Uzundere inşaat alanında toplandı.

Burada "Kendinize değil vatandaşa hizmet edin", "Büyükşehir verdiğin sözü tut artık", "15 yıl oldu adalet Uzundere'ye gelmedi" yazılı pankartlar taşıyan grup sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, hak sahipleri olarak mağdur edildiklerini belirtti.

Proje hakkında açıklama yapılmasını beklediklerini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cemil Tugay'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve CHP'nin prestij projesi olarak sunulan Uzundere Kentsel Dönüş Projesi mağdurlarıyla, başkanlığınızın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen neden görüşmek istemiyorsunuz? Samimi değilsiniz çünkü Uzundere'de yarım bırakıp mağdur ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyor, Menemen ilçesinde 3 bin 100 konut yapma sözü veriyorsunuz.



Yıllardır bize verilen sözler tutulmadı, evlerimize kavuşamadık. Menemen ilçesinde verilen sözler ise samimiyetten yoksun. Sayın Başkan, önce gelip Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün halini görün. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'yi bu halde bırakıp nasıl olur da farklı bir ilçede vatandaşlara konut sözü verebilir?"

Uslu, mağduriyetleri giderilene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Hak sahiplerinden Nazım Muğlu da "Projeleri yarım bıraktılar. Daha çivi çakılmamış yer var. Herkes kirada. Adam kira parasını mı ödesin, kendini mi geçindirsin? Bu kadar insan mağdur durumda." dedi.