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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuzluğuna CHP onayı! Memurlar bordro yaktı

Sosyal denge tazminatlarının yarısına hukuksuzca el koyulan İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları bordro yaktı. CHP'li yöneticilere tepki gösteren memurlar İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığını dile getirdi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuzluğuna CHP onayı! Memurlar bordro yaktı
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Fuar Kültürpark Alanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri slogan attı, belediye yöneticilerine tepkilerini dile getirdi.

"Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan çalışma ofisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, itirazlarına rağmen memurların sosyal denge tazminatının yarısına, hukuksuzca el konulduğunu savundu.

Keleş, şunları kaydetti:

"CHP İzmir İl Başkanlığı ile sendikalar arasında yapılan görüşmede, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

Keleş'in açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar maaş bordrolarını yaktı.

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