İzmir Büyükşehir yolsuzluk davası! Yalancılıkla suçladı, mobbing var dedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan kapsamlı bir soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 139 şüpheli yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe - Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Soruşturma kapsamında, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında, her biri için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

1. OTURUM

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın ikinci oturumuna, tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etti. 19 Eylül günü gerçekleşen İlk duruşmada önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın savunmaları alınmış, tüm sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulunmuştu.

2. OTURUM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü. 54 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, bazı sanıkların savunmaları alındı. Duruşmada savunma yapan isimler arasında İZBETON'un eski yöneticilerinden, aynı zamanda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

3. OTURUM

Duruşmanın 3. gününde savunmasını yapan dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, "Ben o dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanıydım. İZBETON Yönetim Kurulu üyeliği bu görevlerimin yanındaki tali görevimdir. İddianamede bahsi geçen 17 no'lu kararın gayrinizami, gayrihukuki olduğunu düşünmüyorum. Bu karar Sayıştay'ın tenkidine istinaden alınmıştır. Sayıştay sadece deneyim değil rehberlik de yapar. Benim 17 no'lu kararda imzam yoktur. İzinliydim. İzinli olmasam da imza atardım. Memur anne babanın evladı olarak, Orhan Kemal'in dediği gibi kursağımdan tek bir haram lokma geçmemiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Turan Öztürk ise "İZBETON yönetim kurulu üyesiyim. Tunç Soyer'i iş hayatından bu yana tanırım. Tunç Bey kendisine katkı sunabileceğimi söyleyerek İZBETON yönetime beni aldı. 3 ayrı protokolden gözaltına alındım, ancak ben bu protokolü görmedim. 2022'de görevimden ayrıldım" diye ekledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANI AYŞE ÖZÇELİK BİZE MOBBİNG YAPTI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili savunma yapan iş insanı Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz de, "Neden buradayım bilmiyorum. 2022'de kooperatif başkanlığı yaptım, kuruluş sürecinde yer aldım. Bu süre zarfında ilk olarak Gaziemir'deki alanı gördüm. Alanda pazaryeri vardı. 'Pazaryeri bir ay içinde kalkacak' dediler. Alan teslimi yapıldı ancak pazaryeri 2 aydan fazla bir süre kalkmadı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Özçelik ile konuyu konuştuk. Kendisi ifadesinde 'kooperatiflerden 6 ay haberim yoktu' demişti ancak haberi vardı. Yer teslimi sonrasında alanının fizibilitesine bakıldı, alanda sıvılaşma ve kil olduğu görüldü. Bu sebeple 1 yıl boyunca hareket edemedik.

Sıvılaşma ile ilgili sorunu İZBETON çözemedi. Sonrasında kooperatif genel kurulu yapıldı, gecikmelerin nedenini anlattık. Genel kurul bizi ibra etti ancak ben bu süreçte çok yoruldum ve aralık ayında istifa ettim. İstifa ettim ancak benim burada bir hissem var. Annemi, kardeşimi, yakın arkadaşlarımı üye yaptım. Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. İnsan annesini, kardeşini dolandırır mı? Bu süreçte Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Özçelik bize mobbing yaptı.

Daire Başkanlığı ekipleri sürekli önümüze bir şeyler sürdü ve inşaatlar ilerlemedi. Tunç Bey ile karşılaştığımda durumu arz ettim. Kendisi de sorunun farkında olduğunu ve çözeceklerini söyledi. Ayrıca İZBETON Genel Müdürü Heval Bey'e her hafta inşaat ile olan biten süreci mesaj yoluyla aktardım. Ben bir iş insanıyım. Bankalarla ilgili işlemler yaptığımda bana kooperatifle ilgili sorular sorulmaya başlandı. Çünkü kooperatif inşaatıyla ilgili teminatlar benim üzerimden yapıldı. Bankalar bana adeta mobbing uyguladı. Mali olarak sıkıntıya girdim konkordato ilan ettik. Bir hafta önce de iflas verdik. 600 çalışanım vardı, hepsi işsiz. Buraya gelirken arkadaşımın arabasıyla gelmek zorunda kaldım" sözlerini söyledi.

Davanın bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde mahkeme salonundaki 3'üncü oturumunda tutuksuz sanıkların ifadeleri tamamlandı. Savunmaların alınmasını ardından heyet duruşmaya öğle arası verdi. Öğleden sonraki oturumda şikayetçi beyanları ve avukatlarının savunmalarına geçilecek.