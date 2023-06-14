İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurdu. Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, birilerinin kendi ikbali için kurumsal kimlikleri kullandığını öne sürdü.

İzmir'in en temel sorunlarından birisinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm çalışması içinde.



Belediye 150 yıllık tarihindeki en büyük skandala imza attı. Bu işi yapmak ve yaptırmak adına birilerinin apar topar kooperatif kurarak o işleri nasıl aldığı muamma. O kooperatiflerin hangi firmalara işleri verdiği muamma.



Sabah'ın haberine göre; Biz bunu defalarca dile getirdik. İZBETON ile kooperatifler arasında imzalanmış sözleşmeleri istedik vermediler. Sonra ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi.



Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı" diye konuştu.



BU CÜRETİ NEREDEN BULUYOR?



AK PARTİ Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: Mühendis gidip eksikleri bir bir sıralıyor. 'Bunlar giderilmeden beton dökülmesin' diyor. Sonra denetimler sürerken beton mikseri gidip beton dökmeye başlıyor.

Mühendis arkadaşlar da alandan ayrılıp tutanak tutuyor. Bu yüklenici bu cüreti, bu gücü nereden buluyor? İşi verdiğimiz şirketin yani İZBETON'un Genel Müdürü, şu anki CHP İl Başkanı, Gaziemir'deki kooperatif başkanı bürokratlara baskı yaptı. Bu cüret oradan geldi.



İZMİR'DE PATLAK VEREN KENTSEL DÖNÜŞÜM SKANDALI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.

Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.



MÜHÜRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne inşa ettirdiği toplu konutlar eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.



İHBAR KABUL EDİLDİ

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü haberi ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. Yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak.



Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.

