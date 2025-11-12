İSTANBUL 17°C / 11°C
  • İzmir Büyükşehir'e isyan! Çöp krizinde yol kapama resti
Güncel

İzmir Büyükşehir'e isyan! Çöp krizinde yol kapama resti

İzmir Çiğli Belediyesi ve vatandaşlar, çöp kamyonlarının yönlendirilmesini protesto etti. Harmandalı'na giden yol, İzmir Büyükşehir'in araçlarına kapatıldı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 15:38
Çiğli Belediyesi ve ilçe halkı, Çiğli'nin çöp kamyonlarını Harmandalı yerine Menemen-Türkelli aktarma merkezine yönlendiren İzmir Büyükşehir'e tepki olarak Harmandalı'na giden yolu Büyükşehir'in çöp kamyonlarına kapattı.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde vatandaşlar, Danıştay kararıyla kapatılan vahşi çöp depolama alanına çöp taşıyan tırların geçişini engellemek için yolu kapattı. Bakanlığın verdiği sürenin dolduğunu belirten mahalle sakinleri, tesisin yeniden açılma ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesine bağlı çöp kamyonları da yola kurduğu barikatla, Büyükşehir'in çöp kamyonlarının geçişine izin vermiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 31 Ekim'de süresi dolan izni uzatmaması üzerine bölge halkı, tesis önünde gece gündüz nöbet eylemi başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın talimatıyla bugün belediye ekipleri, çöp kamyonlarının Harmandalı Tesisi'ne giden yolu kapattı. Bunun üzerine kamyonlar mahalle içinde konvoy oluşturdu. Mahalle sakinleri de sokağa inerek yolu tamamen trafiğe kapattı. Polisin uyarısının ardından vatandaşlar eylemlerine son verdi. Ancak bölge halkı, tesisin yeniden faaliyete geçmemesi için nöbetlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

