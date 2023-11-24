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  • İzmir Çiğli çöplüğe döndü! Vatandaş isyan etti: Meydan belediyeciliği yapıyorlar
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İzmir Çiğli çöplüğe döndü! Vatandaş isyan etti: Meydan belediyeciliği yapıyorlar

İzmir'de Çiğli Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, maaşlarını alamayınca 4 gündür iş bıraktı, Çiğli'nin her köşe başı çöp yığınlarıyla doldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 'Belediyeye çok kez pis olan yerlerle ilgili şikayette bulunmama rağmen geri dönüş olmadı. Çiğli Belediyesi sadece meydan belediyeciliği yapıyor” dedi.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 11:56 - Güncelleme:
İzmir Çiğli çöplüğe döndü! Vatandaş isyan etti: Meydan belediyeciliği yapıyorlar
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DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube üyesi Çiğli Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı. İş bırakma eylemi sonrası ilçede 4 gündür çöpler toplanmadı. İzmir'in gözde ilçelerinden biri olan Çiğli'de her köşe başında çöp yığınları oluşurken, kenti kötü kokular sardı. Bu durum, vatandaşlarında tepkisini çekti. İlçede 4 gündür tek bir çöpün dahi toplanmadığını ifade eden vatandaşlar, işçilerin maaşının ödenip çöp krizinin çözülmesini bekliyor.

"VATANDAŞ PERİŞAN OLDU PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR"

Evlerinde kokudan duramadıklarını söyleyen Ali Şahin, "Vatandaş perişan oldu pislikten geçilmiyor. Zaten Çiğli pisti iyice pislik oldu. Belediyeden hiç memnun değilim. Belediyeye çok kez pis olan yerlerle ilgili şikayette bulunmama rağmen geri dönüş olmadı. Çiğli Belediyesi sadece meydan belediyeciliği yapıyor" dedi.

Bir başka vatandaş Samet Korkmaz da, "İşçiler zamanında paralarını almadığı için bugün bu halde burası. Herkesin kendine göre giderleri var. Çöplerin böyle olması hoş bir görüntü değil. Bu belediye seçimlerinde insanların iyi düşünmesi lazım. Hastalık yapabilir temiz değil. İzmir için güzel bir durum değil" diye konuştu.

Çiğli'ye alışveriş için geldiğini dile getiren Mehmet Sular ise "Çöpler burada da Karşıyaka'da da aynı şekilde devam ediyor. İşçiler maaşlarını alamıyor, duyuyoruz. Buna bir çözüm bulmaları lazım" ifadelerini kullandı.

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