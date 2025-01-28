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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Çevreyi kirletenler hesap verecek

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Çevreyi kirletenler hesap verecek
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.

6 İHLALE 8 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.

  • İzmir Körfezi
  • Kirlilik Soruşturması
  • Çevre Suçları

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