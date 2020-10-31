İzmir depremi için Alo 184 hattında özel ekip kuruldu

AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:23

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Arife Arslan Bucak, SABİM'de yaptığı açıklamada, İzmir depreminin ardından seferber olduklarını ve vatandaşlara bilgi sunabilmek için harekete geçildiğini belirtti.

Bucak, 184 SABİM hattında yaralanan yakınlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler için düzenleme yapıldığını bildirdi.

Hattı arayan vatandaşların "1"i tuşladıktan sonra görevlilere bağlanmasının sağlandığını anlatan Bucak, "Görevlilerimiz hattı arayan vatandaşların yakınlarının yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşıyor. Daha sonra vatandaşlarımıza yaralı yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor. Depremin ardından geçen 26 saat süresince aralıksız olarak vatandaşlara yaralı yakınlarıyla ilgili bilgi verildi, vatandaşların bilgilendirilmesine devam ediliyor." diye konuştu.

Bucak, ayrıca bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin de hattı arayarak vatandaşlarının durumun sorduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olanlar depremzedelerin de hattı aradığını dile getiren Bucak, bu vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Merkezde yaklaşık 500 personelin görev yaptığını kaydeden Bucak, vatandaşların hattı gereksiz meşgul etmemelerini istedi.