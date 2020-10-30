İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim 2020 İzmir'deki depremin süresi

30 Ekim 2020 Cuma 16:00 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 16:00

İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. 30 Ekim 2020 İzmir'deki depremin süresi merak konusu oldu. İstanbul'da da hissedilen İzmir depremi şiddetli sarsıntıya neden oldu. Depremin büyüklüğü 6,6 şiddetinde kaydedildi. Uzun süren deprem vatandaşları korkuttu. Bazı ilçelerde binalar yıkıldı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Peki İzmir depremi kaç saniye sürdü? İşte 30 Ekim 2020 İzmir'deki depremin süresi

İZMİR'DEKİ DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Son dakika deprem haberine göre, İzmir'deKİ deprem 25-30 saniye kadar sürdü. Yerin 16,5 km derinliğinde meydana gelen deprem yıkıcı etkilere neden oldu. İşte İzmir depreminin ayrıntıları.

İzmir'de şiddetli deprem... Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: 6,5 büyüklüğündeki deprem İzmir Karabağlar'ın 59 km güneybatısında meydana geldi.

Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile şu ana kadar maddi zarar olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Depremi hisseden vatandaşlar uzun süreli panik yaşarken sokaklara döküldüler.

İzmir'de bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Deprem geniş bir çevrede hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetine ilişkin verileri paylaştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinde saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi. Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

İZMİR VALİSİ: ŞİDDETLİ BİR DEPREM OLDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

Vali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Ege Denizi

Büyüklük 6.5 M

Derinlik 5.0km 37.91°N 26.80°E

30 Ekim 2020 14:51:24 +03

Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile şu ana kadar maddi zarar olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Depremi hisseden vatandaşlar uzun süreli panik yaşarken sokaklara döküldüler.

İzmir'de bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Bornova Belediye Başkanı, Bayraklı'da yıkılan binaların olduğunu bildirdi.

Deprem geniş bir çevrede hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetine ilişkin verileri paylaştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.