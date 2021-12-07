İzmir depreminde hayatını kaybeden çocukların anısına fen laboratuvarı yapıldı

AA 7 Aralık 2021 Salı 14:56 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:56

Depremde oğlu Rüzgar, eşi Çiğdem Gümüşel ve kayınvalidesi Melek Belkıs Onat'ı kaybeden Ercan Gümüşel ile kardeşi Engin Gümüşel, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) da desteğiyle Menemen ilçesindeki Şehit Er Serdar Amak Ortaokuluna bir laboratuvar kurdu.

Laboratuvarın hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Kubilay Özduran, fen bilimleri laboratuvarının öğretim için çok önemli olduğunu belirterek, "Soran, sorgulayan, eleştiren, düşündüğünü korkmadan ifade edebilen bir kuşak yaratmalıyız. Bu kuşağın yetişmesi için de bilim vazgeçilmezimizdir." dedi.

Bu laboratuvarda eğitim alacak çocukların ülkenin, dünyanın akışını değiştirebileceğine inandığını kaydeden Özduran, KAHEV İzmir İl Gönüllüsü Meltem Türkmen ve Gümüşel ailesi başta olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür etti.

Ercan Gümüşel de daha önce de farklı okullarda robotik kodlama ve bilişim sınıfları kurulmasını sağladıklarını anlatarak, "KAHEV bu okulda bize yardım etti. Oğluma yapamadıklarımı diğer çocuklara yapmak istiyorum. Eğitime yeni sınıflar kurarak destek olmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 25 bin liraya mal olan ve girişi ile duvarlarına depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazıldığı laboratuvarın tam donanımlı olduğu belirtildi.