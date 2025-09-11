İSTANBUL 29°C / 20°C
İzmir, eski Türkiye'yi aratmıyor: Sokaklar çöplüğe döndü kokudan geçilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi. Sokaklar kokudan geçilmezken Yüzlerce kişi, biriken çöplerin sağlık sorunlarını beraberinde getirme endişesi yaşıyor.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
İzmir, eski Türkiye'yi aratmıyor: Sokaklar çöplüğe döndü kokudan geçilmiyor
Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yağmur Sena, Donanmacı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Belediyeden bu soruna çözüm bulmasını isteyen Sena, "Çöp konteynerlerinin 2-3 katı büyüklüğündeki çöpler, rüzgarla denize uçuyor." dedi.

Konak ilçesinin Murat Reis Mahallesi esnafından Deniz Yavuz ise çöp toplamada yaşanan gecikmelerin kötü kokuya yol açtığını dile getirdi.

BELEDİYEYE ÇAĞRI: İŞLERİNİ DÜZGÜN YAPSINLAR

Yavuz, "İzmir bunları hak etmiyor. Biz çevre temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da ödemiş olduğumuz verginin karşılığını versinler. İşlerini düzgün yapsınlar. İzmir güzel memleket, düzenli olarak çöplerin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçilerin yaklaşık 6 aydır düzenli maaş alamadığını, bu nedenle zaman zaman iş bırakma eylemi yaptıklarını belirtti.

Akdoğan, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. Bizler şube olarak 2 gün boyunca çöp toplamayı durdurduk ama bugün yeniden toplamaya başladık. Belediye bize verilen sözleri tutmadığı takdirde, eylemlerimiz sürecek. Karşıyaka halkı mağdur olmuştur ama bunun sorumlusu işçi değil, belediye yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, Harmandalı Atık Depolama Alanı'nın kapatılması sonrası yaşanan aksaklıklar nedeniyle çöp toplamada gecikmeler yaşandığı, araçların aktarma istasyonlarında uzun süre beklemesinin saha çalışmalarını aksattığı belirtilmişti.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde, çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verdiği kararın iptali için Danıştay 4. Dairesine başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, temmuz ayında aldığı kararla mahalle sakinlerini haklı bularak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin kararını onamıştı.

