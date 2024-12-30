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  • İzmir Foça'da şüpheli ölüm! 36 yaşındaki kadın için savcılık harekete geçti
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İzmir Foça'da şüpheli ölüm! 36 yaşındaki kadın için savcılık harekete geçti

İzmir'in Foça ilçesinde 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu evinde ölü bulundu. Türkoğlu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık harekete geçti.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
İzmir Foça'da şüpheli ölüm! 36 yaşındaki kadın için savcılık harekete geçti
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Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta ikamet eden Pelin Türkoğlu (36), saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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